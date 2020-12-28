فرج عامر: سموحة سيواجه الزمالك اليوم بطريقة الحزام

وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك : " سموحة اليوم أمام الزمالك سيلعب بطريقة الحزام، وهذا تطلب تشكيلا جديدا وتكليفات وتوظيفات جديدة ووجوها جديدة ستظهر اليوم في الملعب ولأول مرة، وبالأخص في منتصف الشوط الثاني".
وتابع عامر: " بشرط الڤار (حكم الفيديو) يكون فعالا، والحكم في قمة لياقته الفنية. يارب التوفيق والبدنية ويامسهل يارب".
ويحتل فريق سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد خوض 3 مباريات، بينما يأتي نادي الزمالك في المركز التاسع.
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