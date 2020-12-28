نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري قبل مواجهة الأهلي والإتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الدوري المصري مواجهة ساخنة بين النادي الأهلي ونادي الإتحاد السكندري، اليوم الإثنين في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة، وستقام علي ملعب الأهلي وي السلام، في السابعة والنصف مساءً.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي، وتفوق المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، بعد أن كان متأخرًا، وحسم اللقب في النهائي أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح.

ولعب الأهلي مباراتين حتي الآن ضد مصر المقاصة وانتصر بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى، ثم فاز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، وتأجلت مواجهة سيد البلد في الجولة الثالثة بسبب مشاركته الأفريقية أمام سونديب بطل النيجر.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف الجونة المتصدر برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، وإليكم ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهة الأهلي والإتحاد السكندري، وجاء علي النحو التالي:

المركز الأول: الجونة - 8 نقاط.

المركز الثاني: الأهلي - 6 نقاط.

المركز الثالث: سيراميكا كليوباترا - 6 نقاط.

المركز الرابع: المصري - 6 نقاط.

المركز الخامس: أسوان - 6 نقاط.

المركز السادس: البنك الأهلي - 5 نقاط.

المركز السابع: سموحة - 5 نقاط.

المركز الثامن: غزل المحلة - 5 نقاط.

المركز التاسع: الزمالك - 4 نقاط.

المركز العاشر: الإتحاد السكندري - 4 نقاط.

المركز الحادي عشر: وادي دجلة - 4 نقاط.

المركز الثاني عشر: بيراميدز - 4 نقاط.

المركز الثالث عشر: إنبي - 4 نقاط.

المركز الرابع عشر: مصر المقاصة - 4 نقاط.

المركز الخامس عشر: الإنتاج الحربي - 4 نقاط.

المركز السادس عشر: الاسماعيلي - 3 نقاط.

المركز السابع عشر: طلائع الجيش - نقطة واحدة.

المركز الثامن عشر: المقاولون العرب بلا أي رصيد من النقاط.