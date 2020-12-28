نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال يعلن تشكيل طنطا لمواجهة المريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل فريقه لمواجهة المريخ ضمن منافسات دوري الممتاز "ب".

وجاء تشكيل طنطا ضد المريخ كالآتي:-

في حراسة المرمي: محمد فتحي.

خط الدفاع: ساهر عبدالمنعم، ابراهيم فاضل، سليمان عبدربه، مصطفي هاني.

خط الوسط: محمد زيكو، السيد ابو امنة، عصام عادل.

خط الهجوم: احمد فهمي، كريم اسامه، محمود صلاح.

وستقام المباراة على ملعب نادي طنطا في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم.