الرياضة

رضا عبدالعال يعلن تشكيل طنطا لمواجهة المريخ

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل فريقه لمواجهة المريخ ضمن منافسات دوري الممتاز "ب".

وجاء تشكيل طنطا ضد المريخ كالآتي:-

في حراسة المرمي: محمد فتحي.

خط الدفاع: ساهر عبدالمنعم، ابراهيم فاضل، سليمان عبدربه، مصطفي هاني.

خط الوسط: محمد زيكو، السيد ابو امنة، عصام عادل.

خط الهجوم: احمد فهمي، كريم اسامه، محمود صلاح.

وستقام المباراة على ملعب نادي طنطا في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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