نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يتحدث عن رئيس برشلونة الجديد وأزمات النادي المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة عن رئيس النادي الجديد الفترة المقبلة ورأيه في أزمات النادي المالية.

وينتظر الجميع انتخابات رئاسة برشلونة التي ستقام يوم 24 يناير المقبل لتحديد خليفة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق.

وقال ميسي في نقابلة تليفزيونية حول رئيس برشلونة الجديد: "مهمة الرئيس الجديد لن تكون سهلة، وعليه أن يكون ذكيا ويعرف كيف يسير النادي في هذه الظروف الصعبة".

وواصل: "‏سيكون من الصعب التعاقد مع لاعبين في ظل هذا الوضع الإقتصادي الحالي للنادي، بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة".

واختتم ليو حديثه قائلا: "النادي في حالة اقتصادية سيئة للغاية، وسيكون من الصعب عودة الأمور كما كانت".