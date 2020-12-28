الرياضة

لا تغيير في القائمة الأولية لفراعنة اليد قبل المونديال

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استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة روبيرتو جارسيا المدير الفني الأسباني للمنتخب الوطني ومجدي أبو المجد المدرب العام ومحمد إمام محلل الأداء الفني والدكتور محمد شوقي طبيب المنتخب علي القائمة الأولية لمنتخب الفراعنة " بدون اللاعبين الدوليين " وذلك إستعدادا للمونديال والتي من الممكن أن تتغير  مع تقديم القائمة الأخيرة وفقا لقواعد الإتحاد الدولي.

واستقر جارسيا خلال المعسكر الحالي الذي ينتهي الأربعاء المقبل علي كل من عصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد في حراسة المرمي وأكرم يسري وعمر سامي وأحمد الأحمر في الجناح الأيمن وكل من محسن رمضان ومصطفي خليل ومصطفي بشير  وَعَبَد الرحمن فيصل في مركز الظهير الأيمن.

وعلي الدائرة كل من خالد وليد وأحمد عادل وإبراهيم المصري ووسام نوار.

وفِي الجناح الأيسر كل من عمر الوكيل و أحمد مؤمن  وأحمد سيسه.

وفِي مركز صانع الألعاب كل من إسلام حسن وإسلام خيري وسيف الدرع ، بينما ضم مركز الظهير الأيسر كل من يحيي الدرع وحسن قداح وعلي زين وذلك قبل وصول الدوليين يحيي خالد وممدوح هاشم وأحمد هشام ومحمد سند وكريم هنداوي الجمعة المقبل .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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