لا تغيير في القائمة الأولية لفراعنة اليد قبل المونديال

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة روبيرتو جارسيا المدير الفني الأسباني للمنتخب الوطني ومجدي أبو المجد المدرب العام ومحمد إمام محلل الأداء الفني والدكتور محمد شوقي طبيب المنتخب علي القائمة الأولية لمنتخب الفراعنة " بدون اللاعبين الدوليين " وذلك إستعدادا للمونديال والتي من الممكن أن تتغير مع تقديم القائمة الأخيرة وفقا لقواعد الإتحاد الدولي.
واستقر جارسيا خلال المعسكر الحالي الذي ينتهي الأربعاء المقبل علي كل من عصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد في حراسة المرمي وأكرم يسري وعمر سامي وأحمد الأحمر في الجناح الأيمن وكل من محسن رمضان ومصطفي خليل ومصطفي بشير وَعَبَد الرحمن فيصل في مركز الظهير الأيمن.
وعلي الدائرة كل من خالد وليد وأحمد عادل وإبراهيم المصري ووسام نوار.
وفِي الجناح الأيسر كل من عمر الوكيل و أحمد مؤمن وأحمد سيسه.
وفِي مركز صانع الألعاب كل من إسلام حسن وإسلام خيري وسيف الدرع ، بينما ضم مركز الظهير الأيسر كل من يحيي الدرع وحسن قداح وعلي زين وذلك قبل وصول الدوليين يحيي خالد وممدوح هاشم وأحمد هشام ومحمد سند وكريم هنداوي الجمعة المقبل .
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