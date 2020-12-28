بعد إصابة عماد متعب بكورونا.. يارا نعوم تظهر برفقة بناتها

نشرت يارا نعوم زوجة عماد متعب صورة لها برفقة بناتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت يارا نعوم في الصور برفقه بناتها بعد أيام من إعلان عماد متعب إصابته بفيروس كورونا، ولم تعلق يارا على الصورة، وتوالت التعليقات على الصورة بالدعاء لـ عماد متعب بالشفاء العاجل. يُذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين". وانضم متعب لناشئي الأهلي عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما، كما فاز بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات. وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

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