الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يهنئ اللجنة الثلاثية بالعام الجديد

تلقى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تهنئة من سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بمناسبة قدوم العام الجديد ٢٠٢١.

وتمنى الاتحاد الإماراتي برئاسة النعيمي، للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، دوام التوفيق، والتغلب على كافة التحديات والصعوبات التي عصفت بالعالم أجمع في العام المنصرم.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين لجنة ثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وتوجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة برئاسة عمرو الجنايني.

يذكر ان نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قال إن الحكومة لا تمانع مطلقا في إجراء انتخابات اتحاد الكرة المحدد لها يوم 30 يناير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد، مشددا على أن إجراء انتخابات الجبلاية لا يعد أزمة على الإطلاق خاصة وأن عدد أعضاء عمومية اتحاد الكرة 96 ناديا فقط..

أوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي أحمد موسى أن وضع اتحاد الكرة وجمعيته العمومية يختلف تمام الاختلاف عن الجمعيات العمومية للأندية، خاصة وأن الأخيرة يشارك بها الآلاف ولكن بالنسبة للاتحاد فالأمر لا يمثل مشكلة على الإطلاق طالما العدد لن يتجاوز مائة فرد أو حتى مئتان ووفق إجراءات احترازية مشددة سيتم تنفيذها خلال العملية الانتخابية.

أضاف بأن الحكومة ترغب في التوافق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات نهاية شهر يناير لن يكون مخالفا لقرارات الحكومة بمنع الجمعيات العمومية طالما سيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية، كما أن القانون والدستور المصري يتوافق مع المنظمات والمواثيق الدولية.