وكان الشعراوي قريبا من العودة في أكتوبر لكن فشلت صفقة رحيله من شنغهاي شينهوا في يوم الموعد النهائي.
وسجل الشعراوي 40 هدفا مع روما في 139 مباراة خلال الفترة التي قضاها من 2016 إلى 2019 ، وزامل النجم المصري محمد صلاح أثناء تواجده في النادي الإيطالي قبل الرحيل لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زميل محمد صلاح السابق يقترب من العودة لـ روما الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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