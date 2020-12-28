الشباب والرياضة تعلن نتائج مباريات الأسبوع السابع من دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، نتائج مباريات الأسبوع السابع من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة، بإقامة 239 مباراة في 25 محافظة، تحت شعار "مصر أولًا ..لا للتعصب".
وانتهت 197 مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 42 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرزا اللاعبون 988 هدفا، وجاءت مراكز شباب القاهرة الأعلى تهديفًا بـ53 هدفًا خلال منافسات الأسبوع السابع لدوري مراكز الشباب.
ويقام مباريات دوري مراكز الشباب بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، حفاظًا على سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات والتي تأتي في صدارة أولويات الوزارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
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