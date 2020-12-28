الزمالك مش مركز شباب| نجم الأبيض يشن هجوما عنيفا على بيراميدز بسبب مصطفى محمد

وتحدث أمس عمرو بسيوني مدير التسويق بنادي بيراميدز وأكد أن بيراميدز لا يفاوض مصطفى محمد وأن الزمالك يحاول إعلاء شأن لاعبيه بالزج بإسم بيراميدز.
وقال القباني في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك : " ما هذا الكلام الذي يقال، ما معنى أن الزمالك يريد إعلاء شأن لاعبيه بالإعلان عن تفاوض بيراميدز معهم؟".
وتابع : " نحن نتحدث عن نادي الزمالك، نادي كبير وليس مركز شباب، هل حاليًا أصبح بيراميدز يفوق الزمالك وأعلى منه، أمر غريب"
يذكر أن مصطفى محمد قد تلقى عرضًا أوروبيًا من جانب نادي سانت إيتيان الفرنسي للرحيل عن فريق الزمالك في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة مقابل 3.5 مليون يورو.
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