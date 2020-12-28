أصحاب الهمم بالبنك الأهلي يحصدون المركز الثاني لكرة القدم "داون سندروم"

انتهى الدور الثاني لبطولة الجمهورية لكره القدم للإعاقات الذهنيه داون سندروم، ليحصل نادي البنك الأهلي على المركز الثاني بفارق عدد الأهداف لصالح العزيمه. وانتهى اليوم الثاني بفوز نادي البنك، على مركز شباب الجزيره 9/0، وعلى نادي العزيمه بالاسماعيليه 2/0، وحصوله على النتيجه الكامله في الدور الثاني، بالفوز ٤ مباريات وحصوله على ١٢ نقطه والتساوي مع فريق العزيمه في الدورين، ليصبح فريق العزيمه ١٨ نقطه، البنك الأهلي ١٨ نقطه، مركز شباب الجزيره صفر نقاط.

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