نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة السكة الحديد والداخلية بالمظاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ فريق السكة الحديد لقاء الداخلية بالجولة السادسة للقسم الثاني بتشكيل يضم، إبراهيم شعللها، أحمد النحاس، حسن بشندى، المتولى محمود،طه على، أمير حجازي، أحمد بلحه،عبدالله بيكا، كمال البدوى، محمد أحمد العربي، محمود كشلط.

ويتواجد في البدلاء محمد جمال، إسلام سولارى، عادل فكري، محمد رمزى، امادو كونى، محمود أكمل، محمد أبو سريع، عبد العليم السيد، محمد ريعو.

بينما يبدأ فريق الداخلية اللقاء من

مصطفى عبد الستار، محمد طارق، احمد عبد الموجود، أحمد محمود، محمود شديد، عبد العزيز السيد، مصطفى طلعت، مصطفى عز، سمير فكري، مؤمن عاطف، اسماعيل بامبا.

ويتواجد في البدلاء رضا سيد،براهيم يحيى، محمود عبد النبي، محمود عبد الحكيم، مصطفى إبراهيم ،مصطفى

ناصر، ناصر صلاح، أسامة إبراهيم، احمد عبد الفتاح.

ويدير اللقاء الحكم أشرف مسعد ويعاونه رمضان هندواى وعبدالله محمد وحكم رابع فرج سعد.