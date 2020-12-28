نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة كوكاكولا وجمهورية شبين بالمظاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد عبدالله المدير الفني لفريق كوكاكولا، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراته أمام ، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني.

ويضم التشكيل كلا من: محمد علي ميلا، معتز نجيب، حسام حسن، أحمد أبو الخير، مهدي صبحي، أحمد بندق، كريم صلاح، محمد عبدالموجود، باسم عبدالعزيز، حسام زين، محمد عبدالعزيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد عيد، أحمد عبدالمنعم، محمد ناجي جدو، إيهاب عبدالمحسن، محمد علاء لالا، جابر سالم، محمود محمد.

كما أعلن ياسر رضوان، المدير الفني لفريق جمهورية شبين، تشكيل فريقه والذي يضم كلا من، أحمد شوقي ومحمود شعلان وأحمد الشرقاوي ومصطفى شلبي وأحمد أبو العلا ويسري وحيد ومحمد عزت ومحمد أبو طالب وطلبة محمد واكرم عبد ربة ومحمود حميد.

البدلاء : احمد محمود اللورد وخالد مسعد ومهاب ياسر وسيد شعبان وربيع يسري ومؤمن بدوي ومحمد خالد ومحمود مقلد وأحمد الدماطي.

ويدير المباراة الحكم محمد طارق، ويعاونه محمد سعيد، هشام هاشم، وحكم رابع محمد ناصر عباس .