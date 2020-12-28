الرياضة

تشكيل الأولمبي أمام البلدية في المجموعة الثالثة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سارى المدير الفنى لفريق الأولمبى عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة بلدية المحلة عصر اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة فى المجموعة الثالثة . 

جاء التشكيل كالآتى: هانى جمال ، محمد رجب ، محمد المنشاوي ، السيد جاد ، صبحى رمضان ، طه إبراهيم ، مروان شاهين ، أحمد عيد ، كاظم محمد ، عمر فاروق ، لاندرى . 

ويحتل الأوليمبى المركز الثانى فى جدول المسابقة برصيد ١١ نقطة .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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