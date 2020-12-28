نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأولمبي أمام البلدية في المجموعة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سارى المدير الفنى لفريق الأولمبى عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة بلدية المحلة عصر اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة فى المجموعة الثالثة .

جاء التشكيل كالآتى: هانى جمال ، محمد رجب ، محمد المنشاوي ، السيد جاد ، صبحى رمضان ، طه إبراهيم ، مروان شاهين ، أحمد عيد ، كاظم محمد ، عمر فاروق ، لاندرى .

ويحتل الأوليمبى المركز الثانى فى جدول المسابقة برصيد ١١ نقطة .