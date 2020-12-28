نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الاتحاد السكندري يقلق موسيماني قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا لمدافعي الفريق الأحمر قبل مواجهة اليوم أمام الاتحاد السكندري.

وطلب المدرب الجنوب إفريقي من مدافعيه ضرورة التمركز السليم والمراققة الصحيحة للثلاثي عمار حمدي ورزاق سيسه وخالد قمر.

كما قام موسيماني بتحذير المدافعين من سرعات سيسيه وعمار حمدي وركز على ضرورة إيقافهم بشكل صحيح حتى لا يشكلوا أي خطورة على مرمى محمد الشناوي.

ويواجه الأهلي ضيفه الاتحاد السكندري في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد السلام الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.