نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينفي الدخول في أي مفاوضات لضم نجمي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفي أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، دخول القلعة الحمراء في أي مفاوضات لضم مصطفى محمد، ويوسف أوباما، لاعبا نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال توفيق، في تصريحات متلفزة، أن الأهلي ليس لديه يد في ملف احتراف مصطفي محمد، سواء من بعيد أو قريب".

وأصاف:" أما عن الأنباء التى تردد أننا وسطنا محمود عبد المنعم كهربا لإقناع أوباما بالرحيل عن الزمالك والانتقال للقعلة الحمراء غير صحيح وعار تماما من الصحة".

وفاز النادي الأهلي في استفتاء الأندية العربية الأكثر اكتسابًا للجماهير خلال عام 2020، وذلك بعد منافسة شرسة من جانب جماهير نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وتمكن النادي الأهلي من التتويج خلال الموسم الماضي بثلاث بطولات، وهم الدوري المصري وكأس مصر وبطولة دوري أبطال إفريقيا.