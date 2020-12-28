انت الان تتابع تفاصيل خبر أول رد فعل من “بيج رامي” على طلب 500 ألف جنيه مقابل الظهور في البرامج والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - علق نجم مصر وبطل العالم الكابتن رامي السبيعي والملقب عالمياً بـ” بيج رامي” منذ قليل على الأنباء التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن طلبه نصف مليون جنيه مقابل الظهور في البرنامج التليفزيوني، حيث أكد البطل العالمي أن حق التفاوض مسموح للشركة فقط، وأنه كان يظهر قبل ذلك بدون أي مقابل على البرامج التليفزيونية.

بيج رامي والظهور في البرامج

وأضاف “بيج رامي” من خلال تصريحات خاصة لموقع مصراوي قائلاً: ” أنا مبتكلمش في أي فلوس خالص، في شركة هي اللي بتتفاوض باسمي وكل الأمور دي مع الشركة”، مؤكداً أن من حق الشركة الآن التفاوض باسمه، وأنه كان يظهر قبل ذلك بدون مقابل مالي قائلاً: ” قبل كده كنت بظهر عادي من غير فلوس، لكن دلوقتي الأمور دي مع الشركة اللي بتتفاوض باسمي”.

والجدير بالذكر أنه قد انتشرت مؤخراً على نطاق واسع عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام أن البطل المصري العالمي يطلب 500 ألف جنيه مقابل الظهور في وسائل الإعلام، وهو ما أثار حالة من الجدل بين العديد من المواطنين، فمنهم من رأى أنه من حقه طلب المبلغ الذي يريده مثل باقي الأبطال العالمين، ومنهم من استنكر ذلك مؤكداً أن المبلغ الذي يطلبه كبير.

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وكان “بيج رامي” قد حصل على المركز الأول عالمياً في بطولة مستر أولمبياد 2020 لكمال الأجسام، والتي تُعد من أهم البطولات العالمية لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 17 غلى 20 ديسمبر.