توقعات الجماهير لنتائج مباريات الأهلي والزمالك في الدورى.. فيديو

تقام اليوم العديد من المباريات المهمة ضمن الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام مباراة سموحة ضد الزمالك في الساعة الخامسة مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورت ويتواجه الأهلي مع الاتحاد السكندري في الساعة السابعة والنصف مساء، على قناة أون تايم سبورت مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الحكومة.

رصدت عدسة دوت الخليج توقعات بعض الجماهير لنتائج مباريات الدورى المصرى هذا الأسبوع.

في البداية توقع صلاح هانى، فوز الأهلى 3-0 على الاتحاد، موضحا أن أداء الأهلى لا يستهان به فهو من أقوى الأندية ومن المؤكد أن يحقق الفوز على الاتحاد رغم أنه فى الفترة الاخيرة حقق ناجحات اشاد بها الجمهور المصرى.

وأكد فادى السيد أحد الجماهير أن لقاء الزمالك مع سموحة لقاء قوى، متمنيا خسارة الزمالك.. مضيفا: فى الغالب ستنتهى المباراة بالتعادل أو مكسب سموحة٢-١.

من جانبه توقع عادل أحمد احد الجماهير فوز المارد الأحمر علي الاتحاد، كما توقع فوز الزمالك على سموحة ٢-٠.

وقال خالد حسن أنه يتوقع فوز الأهلى ٥-٠ على الاتحاد خاصة بعد نشوة الانتصارات الأخيرة التي حققها الفريق بجانب قوة بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق والتى ظهرت فى طريقة لعب الفريق، كما يتوقع فوز الزمالك ٤-٢ ضد سموحة استطاع الزمالك فى الفترة الأخيرة ان يطور من طريقة لعبه ولكن المشاكل الموجودة فى الادارة هى التى تؤثر على طريقة لعب اللاعبين.

من جهته تمني كمال على فوز الاهلى على الاتحاد ٣-١، مؤكدا أن أداء الزمالك فى الفترة الأخيرة فى تحسن كبير وملحوظ، ويتوقع فوزه ٢-١ على سموحة.