مسحة طبية عاجلة للاعبي فريق 16 سنة لكرة سلة الاتحاد السكندري

أجرى فريق 16 سنة لكرة السلة "المرتبط" مسحة طبية عاجلة بناءًا على تعليمات مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى.

وشملت المسحة الطبية اللاعبين اللذين قاموا بإجراء مسحة طبية أمس وجاءت نتيجة المسحة الطبية لهم سلبية، وذلك للتأكد من سلامتهم في إطار حرص إدارة النادى على سلامة أبنائها في المقام الأول.

كما تم تنفيذ إجراءات العزل للاعبى الفريق اللذين تم الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا أمس و التنسيق معهم و مع أُسرهم لتنفيذ بروتوكول العلاج حتى تمام شفائهم بمشيئة الله ، كذلك أنضم لقائمة الفريق ثلاثة لاعبين جدد أجروا أيضًا مسحه طبية للأطمئنان عليهم بالإضافة إلى جميع أفراد الجهاز الفني و الإدارى .