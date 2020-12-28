فوز مدحت رشدي بجائزة الصحافة المصرية عن حملة"كشف الملف الأسود بالجبلاية"

فاز الدكتور مدحت رشدي الكاتب الصحفي بمؤسسة وجريدة "أخبار اليوم" بجائزة الصحافة المصرية لنقابة الصحفيين، الجائزة الأولي، فرع الصحافة الرياضية عن حملة صحفية انفرد بها ونشرها بجريدة "أخبار الحوادث" بعنوان.. "كشف الملف الأسود للجبلاية".

وتعد الجائزة بمثابة التكريم التاسع للزميل الدكتور مدحت رشدي تحت مظلة نقابة الصحفيين في الاحتفالات السنوية الكبري لجوائز الصحافة المصرية لنقابة الصحفيين الأكبر والأعرق علي مستوي مصر والمنطقة العربية، ورابطة النقاد الرياضيين.



وتنافس في القائمة النهائية لجوائز الصحافة المصرية 387 زميلة وزميلا في 25 فرعا ومجالا.



وأعرب د. مدحت رشدي عن سعادته الكبيرة بالجائزة وقال انه يهديها الي مؤسسة أخبار اليوم قيادة وزملاء، وايضا الي كل زملائه الصحفيين برابطة النقاد الرياضيين.



والجدير بالذكر ان الحملة تكونت من 8 تحقيقات مهمة ضمت بالمستندات والصور والوقائع وكان لها اصداء رسمية و اعلامية كبيرة، واثار ايجابية مهمة في الحفاظ علي المال العام.



وكشفت الحملة عن الكثير من الانفرادات و المخالفات الخطيرة وجاءت بعنوان.."كشف الملف الأسود للجبلاية" وضمت :



** ##الموضوع الأول : # "أخبار الحوادث" تنفرد بكشف الملف الأسود للجبلاية



* التحقيق في "كان 2019" يفتح ملف صفر المونديال



* لغز اختفاء أوتوبيس وسيارة جديدة وريسيفر فك قنوات مشفرة



## الموضوع الثاني : #"أخبار الحوادث" تواصل فتح الملف الأسود للجبلاية ( 2 )



* وزير الرياضة يعد بتحقيقات شاملة..والبرلمان يتعهد بجلسة عاجلة



# تقرير لجنة التفتيش يفضح المخالفات المليونية :



* 20 مليون جنيه "رعاية".. و17 مليون لشركة نقل



* إختفاء 30 تكييف و 20 سجادة من الجزيرة..وسلفة سرية لأجيري !!



## الموضوع الثالث : # نواصل فتح الملف الأسود للجبلاية ( 3 )



* عودة الأوتوبيس الضائع والسيارة المفقودة.. انتصار كبير لحملة " أخبار الحوادث "



* لجنة من الجهات الرقابية تفحص ملفات التعيينات العشوائية باتحاد الكرة



* فواتير البنزين لغز مثير .. وتحقيقات مكثفة في المخالفات المليونية .. ..و * مستندات الأزمات هدية لوزير الرياضة .. والبرلمان يجدد الإستجوابات الساخنة



* أزمة صلاح مازالت معلقة وتبحث عن حل..وموقف علام والمتناوي "غامض"



## الموضوع الرابع : # "أخبار الحوادث" تنفرد بكشف تفاصيل الملف الأخطر في الجبلاية



# بالأسماء .. اختراق الإخوان لاتحاد الكرة



* مطالبات عاجلة بالتطهير وتنفيذ الشروط الأمنية لمنع العناصر المشبوهة من التسلل لمناصب الجبلاية



## الموضوع الخامس : # "أخبار الحوادث" تواصل إنفراداتها في كشف الفساد في الجبلاية بعد الإطاحة بالمديرين التنفيذي والمالي



* ملف المراقبين والمنسقين الأمنيين يكشف معلومات هامة في حادثة الدفاع الجوي ..وتأشيرات القادمين من أدلب الأخطر



* تفريغ الكاميرات كشف المهازل..حتي كراتين العصير والمياة سرقوها



## الموضوع السادس : # "أخبار الحوادث" تكشف كواليس الطعنة الثالثة من الجبلاية لمو صلاح



* 4 بلاغات للنائب العام تلاحق اتحاد الكرة وسويلم لإضرارهم بسمعة مصردوليًا



* أزمة الطائرة كانت البداية وأبوريدة رفض مقابلة عباس..وتصريحات عبد الغني أشعلت الموقف



##الموضوع السابع : # حكاية 70 لغمًا منزوعة الفتيل داخل البرلمان ضد الجبلاية



* إنذارات علي يد محضر لمجلس النواب لتجديد طلبات الإحاطة..والكشف عن مصير عمليات التفتيش



* أزمة جديدة مع الفيفا بسبب شرعية اللجنة الخماسية المعينة



## الموضوع الثامن: * مكاسب بالجملة لحملة " أخبار الحوادث " عن الجبلاية وقطاع الشباب



* فتح الملف الأسود لمخالفات إتحاد الكرة وإحالته للنيابة العامة