نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب فيروس كورونا.. لايبزج يواجه أزمة كبيرة في الدخل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس التنفيذي لنادي لايبزج الألماني أوليفر مينتزلاف بإن ناديه يتوقع خسائر في الدخل بقيمة نحو 30 مليون يورو (5ر36 مليون دولار) بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان لايبزج يتوقع في البداية أن تتراجع عائداته بقيمة 20 مليون يورو، وقال مينتزلاف في مقابلة لبوابة "شبورت بوتسر" نشرت اليوم الاثنين إن النادي لا يواجه خطرا وشيكا نظرا لأن المباريات التي يواصل الفريق خوضها تأتي بعائدات أخرى.

وقال مينتزلاف :"سنفتقد 30 مليون يورو من الدخل. لكننا نجحنا في تفادي إنهاء عمل أي فرد لدينا."

وأضاف :"طالما أن الكرة تلعب، وتصلنا عائدات البث التليفزيوني، ستستمر الأمور، وذلك رغم الخلفية القاتمة المتمثلة في خلو الاستادات من جماهيرنا، وهو ما يشكل عبئا كبيرا علينا على المدى الطويل."