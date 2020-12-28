نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، بالجولة الثالثة للدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - حازم إمام

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"- محمد أوناجم - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد

ويجلس على دكة البدلاء كلا من محمد عواد، إسلام جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر السعيد، محمود عبدالرازق "شيكابالا"،فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو وحسين فيصل