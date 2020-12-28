نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يقود تشكيل سموحة أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وجاء التشكيل كالآتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان .

خط الدفاع : أطهر الطاهر ، رجب نبيل ، محمود البدرى ، أحمد جمال .

خط الوسط : محمد ابو ليله ، رفيق كابو ، اسلام جمال ، محمد كناريا ، محمود حليمو .

خط الهجوم : حسام حسن .

ويتواجد على دكه البدلاء كل من: عمر صلاح ، محمود عزت ، عبد الكبير الوادي ، محمد نادى ، أحمد حمص ، محمد الترهونى ، ديريك تسيبامبى .