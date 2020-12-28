إصابة المدير التنفيذي لنادي الزمالك بفيروس كورونا

كان أحمد زكريا ظهرت عليه الأعراض، فامتنع عن الحضور لمقر النادي وقام بعمل مسحة طبية أثبتت إيجابية عينته.
ويخضع زكريا خلال الفترة الحالية للعزل، مع التزامه بتلقي البروتوكول العلاجي.
وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن المدير التنفيذي تعامل مع عدد كبير من مديري الإدارات قبل أن يتأكد من إصابته.
وأضاف المصدر أن جميع من تعامل معهم سوف يخضعون لعمل مسحة خلال الساعات القليلة المقبلة.
يذكر أن زكريا تم تعيينه بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعد قدوم اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بعد تجميد مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور، وتحويل مجلس الإدارة للنيابة بسبب المخالفات المالية التي رصدتها لجنة التفتيش.
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