ويغادر الفريق للمبيت بأحد فنادق القاهرة عقب التدريب المقام الآن على ملعب إستاد الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة الفريق الأسواني على ملعب ستاد بتروسبورت.
وشهد المران وجود عطية صابر المدير الفني لفريق 99 بالنادي برفقة محمد وهبة المدرب العام للفريق.
وغاب عن المران عبدالرحمن مجدي وأحمد أيمن للإصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسماعيلي يختتم تدريباته على ملعبه قبل السفر للمبيت استعدادا لأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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