الإسماعيلي يختتم تدريباته على ملعبه قبل السفر للمبيت استعدادا لأسوان

يختتم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، تدريباته الأن استعدادا لمواجهة فريق أسوان غدًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويغادر الفريق للمبيت بأحد فنادق القاهرة عقب التدريب المقام الآن على ملعب إستاد الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة الفريق الأسواني على ملعب ستاد بتروسبورت.



وشهد المران وجود عطية صابر المدير الفني لفريق 99 بالنادي برفقة محمد وهبة المدرب العام للفريق.



وغاب عن المران عبدالرحمن مجدي وأحمد أيمن للإصابة.