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أحمد أيمن لاعب الإسماعيلي يجرى جراحة الصليبي الخميس المقبل

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يخضع أحمد أيمن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى عملية جراحية الخميس المقبل بعد إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي في لقاء الفريق أمام منافسه الجونة، ويعد أحمد أيمن من اللاعبين أبناء النادي، وظهر بمستوى لافت للأنظار وانضم لصفوف المنتخب الأوليمبي.

وغاب أحمد أيمنعن مواجهة فريقه أمام البنك الأهلي، في الجولة السابقة من عمر المسابقة. 

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدوري غدًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول قرر تعيين طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق الاول بعد إقالة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو، ولكن طلعت يوسف اعتذر عن استكمال المهمة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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