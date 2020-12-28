أحمد أيمن لاعب الإسماعيلي يجرى جراحة الصليبي الخميس المقبل

وغاب أحمد أيمنعن مواجهة فريقه أمام البنك الأهلي، في الجولة السابقة من عمر المسابقة.
ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدوري غدًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.
وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول قرر تعيين طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق الاول بعد إقالة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو، ولكن طلعت يوسف اعتذر عن استكمال المهمة.
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