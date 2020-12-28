المشرف العام على الكرة بأسوان: حصد 6 نقاط في بداية الدوري تسبب في خسارتين متتاليتين

كشف مصطفى أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي أسوان، عن استعدادات الفريق للجولة القادمة أمام فريق الإسماعيلي والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

وأكد "أمين " أن سوء تفاهم حدث بين حكم المباراة السابقة والكابتن سامى الشيشينى تسبب فى إيقافه مباراة واحدة والمدير الفنى سيغيب عن المباراة القادمة أمام الإسماعيلي .



وأشار إلي أن الفوز فى أول مباراتين والحصول على ست نقاط واقعة تحدث لأول مرة تاريخيا لنا فى الدورى المصرى الممتاز ،مما أدي إلي زيادة الضغوط والمسئولية على اللاعبين بعد الفوز فى أول مباراتين مما تسبب فى خسارتين متتاليتين . وأكد "أمين " علي أن مجلس إدارة نادى أسوان يسعى دائما لتوفير كل أجواء وظروف الإستقرار للمديرين الفنيين الذين يعملون به فكل الدعم والثقة للمدير الفنى الحالى .



واختتم أمين حديثه بأننا نبحث مع الجهاز الفنى الأسماء والعناصر المرشحة للإنضمام للفريق فى يناير ونركز على دعم المراكز الهجومية طبقا لإمكاناتنا .



وكان قد واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى تدريباته الصباحية إستعدادا للقاء الإسماعيلى بالجولة الخامسة للدورى الممتاز الثلاثاء 29 ديسمبر تحت قيادة الكابتن سامى الشيشينى المدير الفنى والجهاز المعاون .



وركز الجهاز الفنى على معالجة الأخطاء الفردية والجماعية التى ظهرت على أداء الفريق خلال مباراتى المصرى والجونة ،واللتين خسر فريق أسوان نقاطهما بالجولتين الماضيين .



وطالب الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة الحرص على تحسين الصورة والأداء وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلى والعمل على تطوير الأداء الهجومى للفريق وخلق فرص للمهاجمين للتهديف وإستغلال أنصاف الفرص لإحراز أهداف .



وأدى حراس المرمى طلعت الجبلاوى وخالد وليد وعمر رضوان تدريباتهم تحت قيادة كابتن أحمد كمال مدرب حراس المرمى.



ويفتقد أسوان خلال المباراة القادمة جهود كل من اللاعب المدافع محمد جابر لحصوله على بطاقة حمراء أمام الجونة واللاعب محمود صلاح لإصابته بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراة المصرى.