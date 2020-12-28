كفر الشيخ يفوز على فاركو بثنائية في «مظاليم بحري»

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفرالشيخ بقيادة مديره الفني عبد الفتاح عبد الرازق، اليوم، الاثنين، فوزًا غاليًا ومستحقًا على نظيره فاركو، بقيادة مجدي عبد العاطي، بهدفين مقابل هدف.

جاء ذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السادس، للمجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية" بالدوري الممتاز (ب).

أحرز هدفي كفر الشيخ، أحمد إسماعيل "كفتة"، في الدقيقتين 8 من الشوط الأول من ركلة جزاء، و55 من الشوط الثاني، بينما أحرز هدف فاركو على بهيج، مهاجم الفريق في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد كفر الشيخ، إلى 7 نقاط، بينما يتجمد رصيد فاركو عند 5 نقاط.