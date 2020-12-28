15 دقيقة.. الزمالك يسجل هدفين والـ VAR يلغي الأول وركلة جزاء تمنحه التقدم على سموحة

انتهت أحداث 15 دقيقة من مواجهة الزمالك وسموحة بتقدم الأبيض هدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ سموحة المباراة بضغط متقدم على الزمالك للوصول الى مرمى ابو جبل في الدقائق الأولى، ولكن كان دفاع الأبيض مميز وتمكن من اقتناص الكرة وارتد بهجمة على الفريق السكندري.

ووصل الزمالك في هجمة مميزة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثالثة من عمر المبارة عن طريق اشرف بن شرقي الذي راوغ دفاع سموحة ومررها على منطقة الجزاء ولكن اقتنصها مدافع سموحة ومنع اكتمال هجمة مميزة على مرمى فريقة.

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي الذي استلم الكرة من يوسف اوباما الذي توغل ومرر كرة رائعة ولكن احتسبها الحكم خطأ بداعي التسلل.

وعاد محمود عاشور حكم المباراة الى خاصية الـ VAR، ولكن اعتمد قرار الحكم وألغى الحكم.

وضغط نادي الزمالك مرة أخرى على دفاع سموحة، وعرقل البدري لاعب سموحة يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء للأبيض.

وتصدى بن شرقي الى ركلة الجزاء وسددها داخل المرمى ليعلن عن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من ركلة جزاء صحيحة.

وحاول سموحة الوصول الى مرمى الزمالك أكثر من مرة لإدراك التعادل ولكن، كان دفاع الأبيض يقظ بشكل مميز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي.

الهانى سليمان، أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمود البدرى، أحمد جمال، محمود حليمو، محسن ليله، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، حسام حسن..

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - حازم إمام

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"- محمد أوناجم - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد