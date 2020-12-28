وجاء تشكيل سموحة كالتالي.
الهانى سليمان، أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمود البدرى، أحمد جمال، محمود حليمو، محسن ليله، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، حسام حسن..
ويامل أحمد سامي في تحقيق الفوز والاستمرار في تحقيق النتائج الايجابية وتحقيق البطولات مع لاعبي الموج الازرق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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