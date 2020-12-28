تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل سموحة كالتالي.



الهانى سليمان، أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمود البدرى، أحمد جمال، محمود حليمو، محسن ليله، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، حسام حسن..

ويامل أحمد سامي في تحقيق الفوز والاستمرار في تحقيق النتائج الايجابية وتحقيق البطولات مع لاعبي الموج الازرق.