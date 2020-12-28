نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة مباراة ليستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن روي هودجسون وبريندان رودجرز تشكيلة مباراة كريستال بالاس ضد ليستر سيتي والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.
وجاءت تشكيلة ليستر سيتي على النحو التالي :-
حراسة المرمى : شمايكل.
خط الدفاع : جيمس جاستن ، دانيال أمارتي ، جوني ايفانز ، لوك توماس.
خط الوسط : ميندي ، بيريز ، برايت ، بارنيس.
خط الهجوم : إيهياناتشو.
فيما يلعب فريق نادي كريستال بالاس بالأسماء التالية :-
حراسة المرمى : باناديرو.
خط الدفاع : كلاين ، كوياتي ، تومكينز ، ميتشل.
خط الوسط : اندروس تاونسيند ، ميليوفوجيفتيش ، ريديفالد ، جيفري شلوب ، بينتيكي.
خط الهجوم : زاها.