نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة مباراة ليستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روي هودجسون وبريندان رودجرز تشكيلة مباراة كريستال بالاس ضد ليستر سيتي والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.

وجاءت تشكيلة ليستر سيتي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : شمايكل.

خط الدفاع : جيمس جاستن ، دانيال أمارتي ، جوني ايفانز ، لوك توماس.

خط الوسط : ميندي ، بيريز ، برايت ، بارنيس.

خط الهجوم : إيهياناتشو.

فيما يلعب فريق نادي كريستال بالاس بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : باناديرو.

خط الدفاع : كلاين ، كوياتي ، تومكينز ، ميتشل.

خط الوسط : اندروس تاونسيند ، ميليوفوجيفتيش ، ريديفالد ، جيفري شلوب ، بينتيكي.

خط الهجوم : زاها.