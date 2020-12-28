نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرجاء يحصن عبدالإله مدكور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي تحركاته من أجل تحصين نجم الفريق الشاب عبدالإله مدكور وذلك بتوقيع عقد جديد بشروط تسمح له بالبقاء لفترة زمنية أطول ومقابل مادي أكبر.

وبذلك يكون الرجاء قد قطع الطريق على الأندية التي ترغب في ضم اللاعب وتتربص به بعد التألق الكبير الذي ظهر عليه الموسم المنصرم وإنطلاق الموسم الجاري.

ونجح مدكور في فترة وجيزة في نيل مكان أساسي داخل تشكيلة الفريق في الجبهة اليمنى، علي حساب لاعبي الخبرة مثل عبد الرحيم الشاكير وعمر بوطيب حيث يفضله المدرب جمال السلامي على هذا الثنائي.