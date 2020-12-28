نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على رأسهم محمد صلاح.. أسطورة ليفربول ينتقد ثلاثي الريدز بعد التعادل أمام وست بروميتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه ستيف نيكول أسطورة نادي ليفربول اللوم لثلاث نجوم من الفريق الأول لكرة القدم بعد التعادل المحبط يوم أمس، الأحد، مع وست بروميتش في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل ليفربول صاحب الأرض في الحفاظ على تقدمه بهدف، ساديو ماني، بعدما نجح مدافع وست بروميتش، سيمي أجايي، في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 82 من زمن المباراة.

وهذا ما جعل نيكول يوجه اللوم للثلاثي الهجومي، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، الذي لطالما أشاد بهم على مدار السنوات الماضية.

وتحدث ستيف عن وجهة نظره في تصريحات لشبكة "ESPN” العالمية، وقال: "لقد صفقنا لهم كثيرًا من قبل، وقلنا عنهم كم هم رائعون، وكيف يمكنهم تشكيل الخطورة على مرمى المنافسين من لا شيء".

وواصل تصريحاته: "نعم ماني سجل هدف ليفربول بالمباراة، ولكن ماذا بعد ذلك خاصة محمد صلاح، الذي راوغ لاعبي الخصم أكثر من 15 مرة ولكن اللمسة الأخيرة لم تكن متقنة ونفس الأمر مع فيرمينو".