نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهورية شبين يهزم كوكاكولا في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق جمهورية شبين فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب فريق كوكاكولا، بهدفين مقابل هدف، في المهمة الأولى لياسر رضوان المدير الفني الجديد للفريق المنوفي، بدوري القسم الثاني.

شهد الشوط الأول تعادل الفريقان بهدف لمثله، حيث إفتتاح أكرم عبد ربه مهاجم كوكاكولا السابق، التهديف للجمهورية، وتعادل كوكاكولا من ركلة جزاء إحتسبها الحكم محمد طارق، وسجلها اللاعب أحمد أبو الخير.

وفي الشوط الثاني، نجح جمهورية شبين في إحراز هدف الفوز عن طريق اللاعب محمود حميد.