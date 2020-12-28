نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بني سويف يستعيد انتصاراته بثلاثية في مرمى طهطا بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الكروى الأول بنادي بني سويف فوزا هاما على أرضه أمام طهطا بثلاثية نظيفة بلقاء اقيم بين الفريقين بملعب استاد بنى سويف بمنافسات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وجاء الشوط الاول متوسط الأداء من جانب الفريقان فيما شهد الشوط تعاطف القائم مع بني سويف وإهدار محمد توفيق مهاجم طهطا لركلة جزاء.

وجاءت أهداف بني سويف عن طريق محمود عبد العاطى بالدقيقة الثامنة بالشوط الثانى وكريم أشرف بالدقيقة 12 والدقيقة 18 بالشوط الثانى.

بني سويف بقيادة مديره الفنى ايمن المزين بدء المباراة بتشكيل مكون من شريف مدحت ومحروس محمود وعبد الواحد عبد العزيز ومحمود أبو بكر وهشام شحاته ومحمود فرج وأحمد أمين وأحمد عبد الرازق ومعتز محروس وكريم اشرف.

فيما بدء طهطا بقيادة مديره الفنى مصطفى حكيم اللقاء بتشكيل مكون من عمر جابر والوى شريف وبدوى ناصر ومحمود جميل وإسلام حمدى وأحمد اشرف وطاهر محمد ومحمود عبد الناصر ومحمد توفيق وفالكاو ورامى جمال.

وخلال اللقاء أجرى بنى سويف تغييرات بنزول كلا من مصطفى صلاح وحسام البدرى واسامة مرعى وعمر مختار بدلا من محمود عبد العاطى وهشام شحاته وأحمد امين ومحمود فرج وأحمد عبد الرازق .

فيما أجرى طهطا تغيرات بنزول محمود كامل وإبراهيم عين وإسلام مجدت وعمر صلاح بدلا من بدوى ناصر وفالكاو وأحمد اشرف وطاهر محمد .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود شندى وعاونه محمد جاد وكرلس نزيه وعلاء صبري حكم رابع ورأفت شاهين مراقب حكام وأيمن فتحى مراقب مسابقات .

ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة السابعة فيما توقف رصيد طهطا عند 5 نقاط .