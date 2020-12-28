نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة مصر بلا غرقى تدخل حيز التنفيذ بالإسكندرية بعد نجاحها فى جنوب سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ اجتماعاً مع مسئولي السياحة والشواطئ والإسعاف بمحافظة الإسكندرية وذلك بمقر الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بالإسكندرية وقد حضر الاجتماع كابتن نبيل الشاذلي عضو لجنة التعليم بالاتحاد الدولى للإنقاذ والمستشار الفنى للاتحاد المصري للغوص والانقاذ والدكتور حازم الروبي منسق عام المبادرة والعميد خالد سمير ممثل وزارة الدفاع والسادة ممثلي محافظة الإسكندرية العميد محمد سري الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة والأستاذ عبدالوهاب محمود مدير عام وزارة السياحة والدكتور محمد عرابي مدير هيئة الإسعاف.

وقد أسفر الاجتماع علي العديد من النقاط الهامة والمستهدفة فى إطار تلك المبادرة وتقدم السيد سامح الشاذلي بالشكر للسيد العميد شريف زهران ممثل وزارة التنمية المحلية والدكتورة سامية سامي ممثل وزارة السياحة والدكتور شريف مكين ممثل وزارة السياحة على تعاونهم وتنسيقهم لانعقاد هذا الإجتماع الهام لتفعيل مبادرة مصر بلا غرقى.