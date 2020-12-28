نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستجرام " عبر خاصية " ستوري " قبل الموقعة التي يخوضها فريقه ضد سموحة على ارضية ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

ونشر الدولي التونسي فرجاني ساسي صورة أثارت الجدل حول سوء أرضية الملعب والتأثر الشديد بالأجواء الشتوية التي تُعاني منها محافظة الإسكندرية.

ويجلس فرجاني ساسي على مقاعد بدلاء القلعة البيضاء في لقاء سموحة وذلك بعد أن شعر بكدمه في القدم خلال الساعات القليلة الماضية حالت دون أن يبدأ المباراة أساسياً.