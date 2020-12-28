نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بنى سويف وسوهاج والفيوم والدخان وكيما أسوان بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة السادسة للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني، عن تعادل فريق الشرقية للدخان على فريق بترول أسيوط بهدفين مقابل.

شهد اللقاء بهدف تقدم البترول بهدف للاعب أحمد ترك، وأدرك محمد حسن التعادل للدخان في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني أضاف محمد صبحى الهدف الثاني للدخان.



وفاز كيما اسوان على مركز شباب سمسطا بهدفين مقابل بهدف، حيث تقدم سمسطا بهدف في الشوط الأول عن طريق محمود سمير واستطاع مصطفى جان من تسجيل هدفين كيما في الشوط الثاني.



وحقق سوهاج إنتصار صعب ومثير على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف ، حيث تقدم أسامة خليل لسوهاج في الشوط الأول ، وفي الشوط الثاني تعادل محمد الشربيني للألومنيوم، ثم خطف سوهاج الفوز عبر اللاعب محمد ناجح من ركلة جزاء,



وتعادل ديروط مع شبان مسلمين قنا بهدف لمثله، حيث تقدم الشبان في الشوط الأول عبر السيد محمد وتعادل مرجان في الشوط الثاني.



وفاز الفيوم على أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد حسن بالشوط الأول، وادهم حسن في الشوط الثانى، وقبل ختام اللقاء سجل الاسمنت هدفه الوحيد عن طريق اللاعب أحمد سليمان.



وتعادل فريق المنيا مع فريق الإعلاميين بهدف لمثله تقدم المنيا في الشوط الثاني بهدف عمرو عثمان من ركلة جزاء وتعادل عمرو عزت الإعلاميين من ركلة جزاء أيضاً.



فاز فريق بنى سويف على فريق طهطا بثلاثة أهداف نظيفة سجلهم في الشوط الثاني محمود عبد العاطي في الدقيقة 7 وكريم اشرف هدفين في الدقيقتين 19،13.



وتعادل فريق تليفونات بنى سويف مع فريق قنا بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 13 نقطة

2- المنيا 11 نقطة

3- سوهاج 11 نقطة

4- الألومنيوم 10 نقاط

5- ديروط 10 نقاط

6- بترول اسيوط 9 نقاط

7- شبان قنا 9 نقاط

8- الإعلاميين 9 نقاط

9- قنا 8 نقاط

10- الفيوم 7 نقاط

11- بنى سويف 7 نقاط

12- شباب سمسطا 6 نقاط

13- طهطا 5 نقاط

14-كيما أسوان 5 نقاط

15- التليفونات 5 نقاط

16- أسمنت أسيوط 3 نقاط