نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بورتو والنجوم وتعادل بتروجت والداخلية في جولة نارية بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بورتو السويس فوزا هاما على حساب ضيفه فريق سرس الليان، بهدفين مقابل هدف، اليوم الإثنين، بالجولة الـ 6 للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

تقدم أحمد شيكو لسرس الليان ثم تعادل عمرو قلاوي لبورتو، وقبل ختام الشوط الأول، أضاف محمود صالح هدف الفوز للفريق السويسي.

كما تعادل بتروجت مع منتخب السويس، بدون أهداف، وحسم التعادل الإيحابي لقاء الترسانة مع نادي زد، بهدف لكل منهما، وتعادل السكة الحديد مع الداخلية، بهدف لكل منهما.

ترتيب المجموعة الثانية

1- نادي زد 12 نقطة

2- بورتو 10 نقاط

3- منتخب السويس 9 نقاط

4- الداخلية 9 نقاط

5- المريخ 9 نقاط

6- الزرقا 8 نقاط

7- سرس الليان 8 نقاط

8- بتروجت 8 نقاط

9- النصر 8 نقاط

10- الترسانة 7 نقاط

11- النجوم 7 نقاط

12- القناة 6 نقاط

13- طنطا 5 نقاط

14- جمهورية شبين 4 نقاط

15- كوكاكولا 4 نقاط

16- السكة الحديد 4 نقاط