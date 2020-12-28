ليفربول يفرط بفرصة الابتعاد في الصدارة بالدوري الانجليزي

لندن – أ.ف.ب: فرط ليفربول حامل اللقب بفرصة الابتعاد في الصدارة بعدما تعثر مجددا أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون بالتعادل معه 1-1 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لكنها “ليست نهاية العالم” بالنسبة لمدربه الألماني يورغن كلوب. ورغم محافظته على سجله الخالي من الهزائم في معقله “أنفيلد” للمباراة الـ67 تواليا في الدوري الممتاز، واقترابه خطوة إضافة من الرقم القياسي المسجل باسم تشلسي (86 بين مارس 2004 وأكتوبر 2008)، فشل ليفربول في استثمار أفضليته الميدانية المطلقة أمام وست بروميتش للاستفادة من تعادل ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد 2-2 السبت والابتعاد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن وصيفه الجديد المتصدر السابق إيفرتون. وتعود الهزيمة الأخيرة لليفربول على أرضه في الدوري الممتاز الى 23 ابريل 2017 على يد كريستال بالاس الذي كان يشرف عليه مدرب وست بروميتش ألبيون الحالي سام آلاردايس.

وبدأ وست بروميتش يشكل عقدة لليفربول، إذ فشل في الفوز على منافسه العائد مجددا الى دوري الأضواء، للمباراة الرابعة تواليا (بينها خسارة على أرضه عام 2018 في الكأس)، وتحديدا منذ الفوز عليه 1-صفر في 16 أبريل 2017. كما خرج آلاردايس من دون هزيمة في زيارته الرابعة تواليا الى “أنفيلد”، وكل منها مع فريق مختلف (سندرلاند، كريستال بالاس، إيفرتون ووست بروميتش). وفشل “الحمر” في إهداء كلوب فوزه المئة في جميع المسابقات على “أنفيلد”، وتعزيز مركزه كثالث أفضل مدرب في تاريخ النادي من حيث عدد الانتصارات في معقله، بعد الاسكتلندي كيني دالغليش (135) وبوب بايسلي (132). ورفع ليفربول رصيده الى 32 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الفائز السبت على شيفيلد يونايتد 1-صفر، فيما بات رصيد وست بروميتش 8 نقاط وبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير بانتصار يتيم مقابل 5 تعادلات و9 هزائم.

وبعد هزيمتين وتعادل في المراحل الثلاث الماضية ما أدى الى تنازله عن الصدارة وتراجعه حتى المركز الثامن، اعتقد توتنهام أنه عاد الى سكة الانتصارات على حساب مضيفه ولفرهامبتون، لكن المغربي رومان سايس حرمه من نقطتين بادراكه التعادل 1-1 في الدقيقة 86 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية.