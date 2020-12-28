تطبيق رابطة دورينا يحمل المميزات والخدمات لمتابعي الكرة العمانية

بهدف الارتقاء بمسابقات الاتحاد

زايد الحاتمي: التطبيق الوحيد في المنطقة الخليجية الذي يحوي أربع مسابقات

حمد الجهوري: حصيلة الإنذارات تعد أهم ما يوفره التطبيق

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي:

حملت النسخة الثانية من تطبيق رابطة الدوري العماني لكرة القدم العديد من المميزات التي يستفاد منها من قبل العديد من الجهات مثل الأندية، الجماهير، الإعلاميين، المعلقين، وغيرهم ممن لهم ارتباط بالمسابقة والتي تهدف الى تقديم افضل الخدمات للمتابعين والمستفيدين من هذا البرنامج الذي يشهد تحديثا في كل موسم سعيا منه للارتقاء ومواكبة كل ما هو جديد.

وعن قصة هذه الطفرة الالكترونية بالرابطة، قال زايد الحاتمي موظف بالرابطة، ان هذا العمل الكبير بدأ في شهر أغسطس من العام 2018، وذلك بدعم وتوجيه من المدير التنفيذي للرابطة آنذاك هشام العدواني، وتواصل التحفيز مع الشيخ شبيب الحوسني المكلف بتسيير أعمال الرابطة في الوقت الحالي، ونظرا للإمكانيات المالية المحدودة، قمنا بالتنسيق مع معارفنا لإيجاد الشخص الكفء وبالسعر الملائم لترجمة التطبيقات التي نحتاجها، وبالفعل شكلنا فريق عمل داخلي لوضع التصاميم التي تلبي احتياجاتنا وبالتالي إرسالها للزميلة إسراء العلوية التي أبدت استعدادها للتعاون مقابل مبلغ زهيد، وفي العام 2010 تم تدشين أول نسخة من التطبيق برعاية سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم.

إضافات الحلة الجديدة

وأشاد أيضا بالملاحظات التي يتلقونها بين فترة وأخرى سواء من الوسط الرياضي او الإعلامي حول التطبيق والتي تم أخذها بعين الاعتبار، واصفا إياها بالثرية والمفيدة، وبناء على ما تم رصده من مناشدات تهدف الى تطوير التطبيق، قمنا بتغير ألوان وشعار التطبيق، تم أيضا إضافة الاشعارات المباشرة بالنتائج، كما ان التطبيق يعد فريدا من نوعه في المنطقة الخليجية فهو الوحيد الذي يحتوي على تفاصيل أربع مسابقات وهي دوري الأضواء، كأس جلالة السلطان، دوري الدرجة الأولى، كأس الاتحاد، بالإضافة الى ان التطبيق يقوم بإجراء الاحصائيات الخاصة بالمنافسات من تلقاء نفسه عطفا على النتائج التي يتم إدخالها بشكل فوري ومن أرضية الملعب. كما ان النسخة الجديدة من التطبيق تتيح لنا إضافة أكثر من صورة للحدث او المباريات.

قواعد بيانات مهمة

ومن أجل توفير المعلومات والبيانات التي من شأنها ان تساعد في جريان عجلة العمل بصورة أفضل، قال حمد الجهوري الذي يعمل هو الآخر ضمن طاقم الرابطة، أننا قمنا بتوفير خانة روابط تهمك والتي تحوي البروتكول الطبي، دليل العمليات، شروط وقواعد المسابقات، كشوف أرقام التواصل مع المراقبين الإداريين ومديري الأندية والمنسقين. حمد تتطرق الى خطوة جريئة قامت بها الرابطة من خلال هذا التطبيق، الا وهي إدراج الإنذارات التي يتلقاها لاعبو الأندية والتي تتمتع بالدقة التامة، ولعل من الأشياء التي طالب بها المتابعون للتطبيق هو إضافة رابط للمباراة في حالة النقل المباشر بالتنسيق مع وزارة الاعلام وتحديدا تلفزيون سلطنة عمان.

تعاون المراقبين

زايد الحاتمي تطرق في حديثه الى التحدي الذي كان يواجه فريق عمل التطبيق في توفير نتائج واحداث المباريات بشكل مباشر، وقد تم التغلب على ذلك من خلال التنسيق مع المراقبين الإداريين للمباريات، اذ لمسنا التجاوب الإيجابي والتعاون، وعليه تم عقد ورشة تدريبية لهم لتمكينهم من إدخال البيانات بالشكل السليم.

تفاعل الجماهير

حمد الجهوري تحدث عن ميزة أخرى في التطبيق وهي اتاحة الفرصة للجماهير للتفاعل مع مجريات المباريات والتصويت للنادي المتوقع فوزه وكذلك تقييم اللاعبين خلال المباراة من وجهة نظرهم، الجهوري ذكر انه تم إضافة قائمة اللاعبين لكل ناد حتى تكون معلومة في متناول الجميع.

نظام البطاقات

وسعيا منها للتخلي عن النمط التقليدي المكتبي والتحول الرقمي الذي يضمن جودة العمل ويوفر بيئة عمل تفاعلية، رابطة الدوري بالاتحاد العماني لكرة القدم، أطلقت عددا من التطبيقات الحديثة التي ساهمت في سرعة وسهولة إنجاز العمل بالشراكة مع الأندية والمعنيين بالدوري. أبرزها نظام بطاقات الذي قام بتصميمه سليمان أمبوسعيدي من قسم التسويق بالاتحاد العماني لكرة القدم، وهو نظام يتيح للأندية ادخال بيانات لاعبيها بشكل ذاتي ومن ثم تقوم الرابطة بالتصديق على تلك القوائم ومقارنتها مع نظام التسجيلات بالاتحاد الدولي ومن ثم إصدار التصاريح التي هي الأخرى أصبحت آليه وبإمكان الأندية إصدارها بمقارها، مما وفر الكثير من الجهد والوقت في انجاز هذه الاجراءات التي تواكب بداية كل موسم كروي.

نظام التفريغ

زايد الحاتمي يفخر أيضا بالنظام الآلي الذي تم إعداده من قبل الرابطة والخاص بخطابات تفريغ اللاعبين، فكما هو معلوم للجميع بأن معظم الاجهزة الفنية واللاعبين ملتزمون بمراكز عملهم الفعلية، الأمر الذي يتطلب اعداد العديد من الخطابات الورقية لتفريغهم، الأمر الذي يحتاج تكلفة مالية باهظه وكذلك قد يواجه بيروقراطية إدارية، لذا بالتعاون مع المصممة هاجر الشرجي تم تصميم البرنامج بحيث تقوم إدارة كل ناد بإدراج ما يلزمها من بيانات والحصول على الخطابات في زمن قياسي.

استدامة التطوير

واكد حمد الجهوري على ان تحديث التطبيق لم يتوقف، فذكر انه يتطلع الى زيادة رقعة المستفيدين منه بقدر المستطاع، فلدينا النية في توفير قائمة لاعبي الفريقين قبيل قبل المواجهة، عوضا عن قيام المنسق الإعلامي بطباعتها ونسخها وتوزيعها على المعلقين والإعلاميين ومراقبي المباراة، فنحن لدينا الشغف في التطوير والتحسين المستدام