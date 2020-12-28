الجابرية تشارك في اجتماعات المرأة بالاتحاد العربي الجامعي

في الرياضة 28 ديسمبر,2020

شاركت عائشة بنت عبدالله الجابرية عضو لجنة المرأة بالاتحاد العربي للرياضة الجامعية في الاجتماع الأول للجنة والذي أقيم عبر الاتصال المرئي والذي ترأسته الدكتورة سمر جودة سمعان موسى رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد وبحضور الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية وبحضور عضوات اللجنة.

وحفل الاجتماع الأول بالعديد من المناقشات، ففي بداية الاجتماع تحدث الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد وقام بحث المشاركات على بذل مزيد من الجهود للاهتمام برياضة الفتاة الجامعية العربية وتطوير وتعزيز دورها في توسيع قاعدة رياضة الطالبة الجامعية العربية وانتشارها على مستوى الوطن العربي تمهيداً لمزيد من المشاركات في الدورات والبطولات الرياضية الاقليمية والدولية، بعدها تحدثت الدكتورة سمر ووضعتهن بصورة تشكيل اللجنة وحثتهن على العمل بالاهتمام برياضة الفتاة الجامعية ونشر الثقافة الرياضية في الاسرة والمجتمع مع الاحتفاظ بالعادات والتقاليد المجتمعية وخصوصية كل مجتمع عربي في هذا المجال.

وتم استعراض جدول الاعمال والذي تضمن العديد من المواضيع ومنها: تقييم انشطة الاتحاد السابقة المتعلقة بالرياضة النسائية بسبب قلة عدد المشاركين وتأجيل البطولات وذلك يعود بسبب ضعف المشاركات السابقة، وأكدت اللجنة على الاهتمام بنشر ثقافة رياضة الفتاة الجامعية من خلال التركيز على تعزيز دور الأم في الأسرة لحث افراد اسرتها على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة داخل المجتمع الواحد للمساهمة في نشر الرياضة النسائية في كل المجالات الممكنة، كما تم مناقشة إضافة قسم خاص للرياضة النسائية على الموقع الالكتروني للاتحاد العربي، وعمل نشرة موجزة عن رياضة الطالبة الجامعية باللغتين العربية والانجليزية.

وقالت عائشة الجابرية: لجنة رياضة المرأة قدمت العديد من المقترحات للاتحاد العربي للرياضة الجامعية لرسم استراتيجية للجنة رياضة المرأة للنهوض بالرياضة النسائية في الجامعات، ومنها التأكيد على أهمية الرياضة في حياة الفتاة الجامعية وأهمية إعطاء الحرية للطالبة لممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية وتذليل الصعاب ما أمكن أمامها بتوفير الأدوات واستغلال الإمكانيات الموجودة للوصول إلى الأهداف المنشودة لما لها من فائدة للفتاة والمجتمع ككل.

وكان الاتحاد العربي للرياضة الجامعية قد قرر مؤخرا استئناف أنشطته في مايو 2021، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد عبر الاتصال المرئي وشهد اختيار 4 أعضاء من اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية للمشاركة في اللجان العاملة في الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، حيث تم انتخاب الدكتور سالم بن خميس العريمي رئيس اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية ونائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية رئيساً للجنة التطوير والتعليم، كما تمَّ خلال الاجتماع اعتماد تشكيل لجان الاتحاد المتفق عليها من الاجتماع الأول الذي عقد في مسقط خلال شهر فبراير الماضي وهي اللجنة الفنية ولجنة رياضة المرأة ولجنة التسويق والاستثمار، وايضا تمَّ الاتفاق على إضافة لجنتين وهي اللجنة الإعلامية ولجنة التطوير والتعليم، وقد مثل اللجنة العُمانية أربعة أعضاء تمثلت في اختيار الدكتور زاهر بن بدر الغسيني عضو في لجنة التطوير والتعليم وأحمد بن ناصر الدرمكي عضو اللجنة الفنية وعائشة بنت عبدالله الجابرية عضو لجنة المرأة وطالب بن حمود البلوشي عضو اللجنة الإعلامية وفي خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية بأن يحظى أربعة أعضاء من السلطنة بثقة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية والتي جاءت نتيجة الدور الكبير الذي تلعبه اللجنة في تنظيم مختلف الأحداث الرياضية العربية.