السلطنة ثانيا في لعبة “الفورتنايت” الإلكترونية عربيا بالتعاون مع الجامعة العربية

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب في منافسات البطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت والتي اقيمت عن بعد بمشاركة لاعبين من 16 دولة عربية هي الإمارات والسعودية وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وفلسطين ولبنان والأردن والكويت والعراق واليمن والبحرين بالإضافة الى مصر المضيفة، حيث تضمنت البطولة ثلاث ألعاب هي «فيفا ٢١ وفورتنايت ولييج اوف ليجند».

وحل وفد السلطنة المكون من المجيدين الذين شاركوا في برنامج صيف الرياضة الذي تنظمه الوزارة سنويا وهم عبدالرحمن العدوي واحمد الزدجالي ومهند الشنفري وفارس الريامي وطارق الحسني ومروان الوهيبي وحمود الحارثي ثانيا في لعبة”فورتنايت “.

وكانت البطولة قد اقيمت بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حيث تم تكليف وزارة الشباب والرياضة في مصر بمخاطبة وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية مباشرة لدعوتها للمشاركة وتنظيم البطولة بإشراف فني من الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية وإشراف تنظيمي لوجستي من الاتحاد المصري للعبة.

جدير بالذكر أن الرياضات الإلكترونية حققت طفرة كبيرة على مستوى العالم العربي خلال السنوات القليلة الماضية ولهذا بادر الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية الى دعم الرياضات الإلكترونية العربية لما لها من فوائد عديدة للشباب العربي وتلبية طموحاته نحو مواكبة التطور التكنولوجي من خلال الألعاب الإلكترونية، كما يسعى الاتحاد إلى إدارة منظومة الرياضات الإلكترونية في الوطن العربي في إطار الحرص على تعزيز الإيجابيات ونشر الألعاب الإلكترونية بصورة مدروسة وتجنب السلبيات والألعاب التي تدعو إلى العنف، وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة واحترافية لتنظيم المسابقات ووضع اللوائح والقوانين المنظمة للألعاب الإلكترونية في الوطن العربي .