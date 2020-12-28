منتخب الناشئين يعود للتجمع من جديد بمعسكر داخلي

رغم إلغاء نسخة كأس العالم 2021

متابعة ـ ليلي بنت خلفان الرجيبية:

ينتظم لاعبو منتخبنا الوطني للناشئين خلال الفترة من 8 وحتى 18 من يناير القادم في معسكره الداخلي الاول للعام 2021 بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والذي يأتي في اطار استعداد منتخبنا الوطني للناشئين للمشاركة في منافسات نهائيات كأس اسيا للناشئين والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال مطلع العام القادم، جدير بالذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر الغاء نسختي كأس العالم لأقل من 20 عاما و17 عاما، حيث كان من المقرر ان تقام البطولة في العام 2021 ولكن بسبب جائحة كورونا تم ترحيلمها الى العام 2023 .

ويشارك في المعسكر 23 لاعبا بإشراف الجهاز الفني والاداري و بقيادة المدرب هلال العوفي، وسبق للاعبي منتخبنا الوطني خوض العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية استعدادا للاستحقاقات المنتظرة القادمة والتي ينتظر حاليا القرار النهائي بإقامتها من عدمه .

حيث سيركز المعسكر القادم على متابعة ما وصل اليه مستوى اللاعبين من خلال التدريبات على الفترتين الصباحية والمسائية كما تم اكتشاف نقاط القوة والضعف للاعبيين وتقييم المهارات الفنية والبدنية والتكتيكية لدى اللاعبين بالرغم من الغاء بطولة كأس العالم للناشئين والتي كانت تشكل املا كبيرا لدى الجهاز الفني واللاعبين في التواجد ولكن تفشي جائحة كورونا والسلامة الصحية للاعبين فوق كل اعتبار لذا سيبقى برنامج الاعداد على ما هو عليه مستمرا الى ان يصدر القرار النهائي من قبل الاتحاد الاسيوي في اقامة البطولة من عدمها خلال الفترة القادمة .

قائمة المنتخب

وسوف تكون قائمة المنتخب بنفس الاسماء دون تغيير الا في حالة اضافة لاعب او لاعبين وتتكون قائمة المعسكر القادم من : محمد بن عبدالله المقبالي ( صحار ) وسالم بن سليمان العبدلي و جواد بن خليفة العزي و حمزة بن سالم العيسري و عبدالرحمن بن بدر الجابري ( السيب ) وعبدالعزيز بن فاضل الرزيقي و عمار بن ياسر السعدي و مشاري بن علي الحسني و ومهند بن مبارك السعدي و لقمان بن صالح الجديدي ومرشد بن خميس الحمحمي ( السويق ) و وفهد بن خميس المخيني و مأمون بن سعيد العريمي ( العروبة ) وتركي بن عبدالله بيت ربيع ( الاتحاد ) وعبدالعليم بن عبدالله الرواحي وايهم بن خلفان الرقادي ( فنجاء ) و عبدالمجيد بن عبدالحافظ البلوشي و علي بن حسن البلوشي و المنذر بن ناصر الحسني ( عمان ) و محمد بن عبدالحكيم بيت سبيع ( النصر ) و وخالد بن عبدالعزيز الهاشمي ( النهضة ) والمعتصم بن غانم السمين ( ظفار ) ومنصور بن عزيز العامري ( السلام ) .