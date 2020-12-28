دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #بن_شرقي وذلك عقب إحرازه الهدف الأول في مباراة الزمالك وسموحة التي تقام حاليا بالإسكندرية.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، معربين عن إعجابهم بروعة الأداء.
وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم بالهدف الأول في مرمى سموحة، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.
بدأ سموحة المباراة بضغط متقدم على الزمالك للوصول الى مرمى محمد أبو جبل في الدقائق الأولى، ولكن كان دفاع الأبيض المميز تمكن من اقتناص الكرة وارتد بهجمة على الفريق السكندري.
ووصل الزمالك في هجمة مميزة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثالثة من عمر المبارة عن طريق أشرف بن شرقي الذي راوغ دفاع سموحة ومررها على منطقة الجزاء ولكن اقتنصها مدافع سموحة ومنع اكتمال هجمة مميزة على مرمى فريقه.
وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي الذي استلم الكرة من يوسف أوباما الذي توغل ومرر كرة رائعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر #بن_شرقي يتصدر تويتر بعد إحرازه الهدف الأول للزمالك بمرمى سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.