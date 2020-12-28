بهدفي مانجا وجلال .. النصر يعبر القناة في القسم الثاني

استعاد فريق النصر بقيادة سيد عيد ذاكرة الانتصارات بتحقيق فوزا هاما خارج ملعبه علي القناة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القناة القديم ضمن الجولة 6 دوري القسم الثاني المجموعة. الثانية . مثل النصر في هذا اللقاء احمد جمال في حراسة المرمى وابراهبم صلاح واحمد كالوشا وحسن حسين واحمد داهش وحسام اشرف وادهم حامد وجون مانجا ومحمد اوشا وريمون مانجا وحسام جلال . جاء الشوط الاول قويا من جانب النصر حيث استطاع جون مانجا تسجيل الهدف الاول في الدقيقة السابعة وتمكن حسام جلال من تسجيل الهدف الثاني لأبناء سيد عيد في الدقيقة 30 .

وفي الشوط الثاني تمكن سيلا بدارا من إحراز الهدف الوحيد للقناة .

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الي النقطة 8 في المركز السابع .

أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم من الإسكندرية يضم اسلام ابو شنب وابراهيم محسن ومحمد عبد القادر ومصطفي سيد .

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