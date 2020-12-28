رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي ، تأجيل مباراة فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبحسب بول جويس الصحفي في صحيفة " صن " البريطانية، فإن إقامة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون المقررة اليوم، محل شك، بسبب تفشي فيروس كورونا في السيتيزينز.
وأشار إلى اكتشاف 5 حالات إصابة في فريق مانشستر سيتي قبل انطلاق مباراة اليوم.
وكان نادي مانشستر سيتي أعلن عن إصابة لاعبيه جابريال خيسوس وكايل والكر بفيروس كورونا.
وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة من مساء اليوم.
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