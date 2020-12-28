الإنتاج الحربي يفوز على سيراميكا كليوباترا وديًا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية عصر اليوم، أمام الإنتاج الحربي على ملعب المصانع الحربية، انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وحرص هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على خوض لقاء ودي بعد مباراة بيراميدز، لتجهيز كل اللاعبين للمرحلة المقبلة من مسابقة الدوري.



ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة، عصر السبت المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.