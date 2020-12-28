سيدات سلة الأهلي بطلات لدوري المرتبط موسم 2020-2021

تمكن فريق كرة السلة بنادي الأهلي من التتويج ببطولة دوري المرتبط سيدات لموسم 2020-2021 على حساب نادي سبورتنج.

ونجح فريق مرتبط سيدات النادي الأهلي من الفوز على نظيره سبورتنج في إياب دور النهائي من المسابقة مساء اليوم الإثنين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



وفاز مرتبط الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 67/32 ليحسم تتويج ناديه باللقب دون انتظار نتيجة مباراة السيدات بين الفريقين.



وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط للسيدات بعد الفوز في ذهاب دور النهائي على نادي سبورتنج بنتيجة 76-66 في منافسات المرتبط و84-73 في منافسات السيدات.