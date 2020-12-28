سيدات سلة الأهلي بطلات لدوري المرتبط موسم 2020-2021

ونجح فريق مرتبط سيدات النادي الأهلي من الفوز على نظيره سبورتنج في إياب دور النهائي من المسابقة مساء اليوم الإثنين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وفاز مرتبط الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 67/32 ليحسم تتويج ناديه باللقب دون انتظار نتيجة مباراة السيدات بين الفريقين.
وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط للسيدات بعد الفوز في ذهاب دور النهائي على نادي سبورتنج بنتيجة 76-66 في منافسات المرتبط و84-73 في منافسات السيدات.
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