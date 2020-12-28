ديسمبر شهر مواجهات العميد والأهلي.. 5 لقاءات جمعت بين حسام حسن والمارد الأحمر

يحل فريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ضيفا على نظيره الأهلي مساء اليوم باستاد السلام ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 -2021".

وأصبح شهر ديسمبر هو موعد مواجهة حسام حسن مع النادي الأهلي خلال الأندية التي تولي قيادتها وجاءت كالآتي:

الثامن من ديسمبر في عام 2019 تمكن حسام حسن من مواجهة أول قمة بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، خلال توليه القيادة الفنية لإبناء القلعة البيضاء ليحسم التعادل السلبي اللقاء.